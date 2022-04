B1: la Clai Imola batte Forlì 3-1 e la aggancia al secondo posto

Una Csi Clai Imola camaleontica conquista 3 punti pesantissimi stravincendo sul piano dell’adattabilità e del gioco, approfittando del fattore casalingo per battere la Libertas Forlì. La posta in palio era altissima e le ragazze di coach Ghiselli non se la sono lasciata sfuggire. Con il 3-1 ai danni delle romagnole, infatti, Imola ha agganciato proprio le biancoblu in classifica a quota 41, in attesa che l’Esperia Cremona recuperi il suo match.

Sarà una vera e propria volata per i play-off, con un solo posto in palio visto che l’Emilbronzo 2000 Montale è già sicura di aver vinto il girone D della B1 femminile di volley. L’equilibrio è stato inevitabile nel match di ieri. Imola ha alzato immediatamente la voce, poi la Bleuline Forlì è tornata in partita con un 25-17 che ha pareggiato il conto set, rimettendo tutto in discussione.

Il terzo e il quarto set hanno fatto la differenza. La Csi Clai è stata capace di inanellare un doppio 25-21, segno che gli scambi sono stati incerti fino all’ultimo. Il 3-1 è diventato realtà con tutte le conseguenze che si possono immaginare per la classifica. Intanto bisognerà attendere il risultato della già citata Esperia che sarà di scena a Cesena venerdì 15 aprile, rendendo più chiara la graduatoria del girone D.

Non si possono fare pronostici, affrontare l’Angelini in trasferta non è mai semplice, inoltre le cremonesi hanno mostrato qualche flessione di troppo negli ultimi tempi. Nella pallavolo, però, nulla è mai scontato. Il tabellino del match:

Csi Clai Imola – Blue Line Forlì 3-1 (25-22; 17-25; 25-21; 25-21)

Csi Clai Imola: Pedrazzi, Taiani, Pelloni (L), Cavalli 3, Telarini, Bughignoli 20, Folli 12, Migliorini 9, Carnevali, Gherardi 7, Ferrari 5, Rizzo 16. All: Ghiselli

Libertas Volley Forlì: Giunchi, Gregori (L), Morolli E. 3, Mauriello 12, Macchi, Morolli C. 15, Gallo, Gardini 10, Bacchilega 16, Parenti, D’Aurea 11, Laghi. All: Morolli