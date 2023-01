B1: prima gioia del 2023 per la Bleuline Forlì, vittoria rotonda al Ginnasio contro Modena

Quattro punti nelle prime due gare dell’anno. Non è davvero niente male l’inizio di 2023 della Bleuline Forlì che, dopo lo sfortunato derby perso al tie-break contro Imola, conquista la posta piena al Ginnasio Sportivo. Oggi pomeriggio la formazione romagnola ha regolato in tre set un Volley Modena che ha venduto cara la pelle, dimostrando di non meritare il penultimo posto nel girone D della Serie B1 di volley femminile. Per Forlì era un’occasione troppo ghiotta per allontanarsi ulteriormente dalla zona “calda” della classifica e i 19 punti di questo girone d’andata rappresentano un bottino più che interessante.

Primo set: l’equilibrio ha regnato sovrano nel set di partenza, poi dopo l’inevitabile botta e risposta delle fasi di studio, le padrone di casa hanno preso sempre più coraggio, creando un vantaggio rassicurante (13-10). Sul 14-11 per le biancoblu, poi, è stato piazzato un break spettacolare, un 6-0 che ha esaltato il pubblico di casa e messo una seria ipoteca sul vantaggio nel conto set. Bacchilega ha garantito altri punti pesanti, Modena ha cercato di recuperare con un buon turno al servizio, ma non è stata una reazione sufficiente a impensierire le romagnole. Tomat ha regalato ben otto palle set alle compagne, con la seconda che è stata sfruttata al meglio per l’1-0.

Secondo set: l’entusiasmo per il vantaggio ha galvanizzato le forlivesi, come ben testimoniato dai parziali (3-0, 6-2, 8-3). Mauriello ha sfoderato una potenza impressionante, ma il 13-6 non ha spaventato le ospiti che si sono rimboccate le maniche rimontando fino al 13-12. Anche il successivo vantaggio biancoblu è stato rintuzzato da Modena, rimasta sempre incollata in questo parziale (18-18, 19-19, 20-20). Proprio nel momento più delicato la Bleuline ha ingranato la marcia giusta. Gli errori gialloblu sono stati sfruttati nel migliore dei modi con la schiacciata finale di Mauriello e il mani out che hanno tolto dall’impaccio le padrone di casa per il provvisorio 2-0.

Terzo set: anche questa frazione di gioco è stata contrassegnata da strappi e ricuciture. Il Volley Modena è partito meglio, portandosi sull’8-5, uno svantaggio pazientemente recuperato da Forlì. La rimonta è stata perfezionata sul 13-13, con il successivo vantaggio biancoblu. La Bleuline ha fiutato la vittoria sul 20-16, salvo poi farsi riprendere dalle ospiti che si sono riavvicinate a una sola lunghezza (20-19). Ancora una volta le fasi conclusive del set sono state decisive per Forlì che, grazie a una superlativa Bacchilega, ha chiuso la partita garantendo una pausa di due settimane da vivere con l’umore altissimo.

Con questo match si è conclusa l’andata del girone D: la Bleuline tornerà in campo il prossimo 4 febbraio nella sfida interna contro la Campagnola Emilia, prima gara del girone di ritorno. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ -VOLLEY MODENA 3-0 (25-17, 25-20, 25-21)

FORLÌ: Tomat, Sgarzi, Gregori (L), C. Morolli, Mauriello, Tamborrino, Gardini, Bacchilega, Giunchi, E. Morolli, Bellavista, Simoncelli, Carnesecchi (L2). All. Morolli

MODENA: Cigarini, Coccoli, Dangiolella, Kraja, Malenotti (L1), Amatucci, Lorenzi, Garavaglia (L2), Quinteros, Otta, Malovic, Sperati, Martinato, Fiore. All. Montaldi