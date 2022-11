B1: prima gioia in trasferta per la Bleuline Forlì che fa una bella scorpacciata di…Clementine

Le Marche regalano una bella soddisfazione alla Bleuline Forlì. Finalmente è arrivata la prima vittoria lontana dalle mura amiche per la formazione romagnola di coach Morolli, reduce dal derby perso contro Cesena e quindi vogliosa come non mai di riscattarsi. Non era un successo scontato: il campo della Clementina 2020 è uno dei più ostici del girone D della B1 di volley femminile, ma il merito delle forlivesi è stato quello di rendere tutto più semplice. Le premesse di ieri, però, non sembravano le migliori.

L’equilibrio ha regnato sovrano a lungo, anche se la Bleuline si è ritrovata su un incoraggiante 23-21 che però è stato rimontato dalle padrone di casa. Il set point delle anconetane è stato annullato da Forlì, ma ai vantaggi ha prevalso proprio la Clementina 2020. L’1-0 non ha spaventato le romagnole che potevano anche cominciare a intravedere i “fantasmi” del derby di una settimana fa.

Al contrario, le biancoblu si sono messe a giocare con calma e pazienza, pareggiando i conti con un 25-20 senza eccessive difficoltà. Nel terzo parziale, invece, Forlì ha dominato in lungo e in largo, lasciando alle avversarie appena 12 punti e mettendo a segno un sorpasso pieno di grinta. Nella quarta frazione di gioco, poi, le ospiti non si sono fatte pregare e la posta piena è diventata realtà, con il definitivo 3-1 che ha ripagato tutti gli sforzi profusi in campo.

Con questa vittoria la Bleuline sale a quota 10 punti in classifica, allontanandosi dalla zona rossa e intravedendo a non troppa distanza il quarto posto. Fra una settimana al Ginnasio arriverà la capolista VTB Bologna, un impegno complicato ma che con lo spirito visto ieri potrà essere affrontato nel migliore dei modi. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020-BLEULINE FORLÌ 1-3 (26-24, 20-25, 12-25, 19-25)

CLEMENTINA: Pizzichini, Sconocchini, Saveriano, Ciccolini, Bovolo, Catani, Fedeli, Gotti, Falcone, Valentini, Ricciotti, Villani. All. Mucciolo

FORLÌ: Bacchilega, Morolli C, Gardini, Tomat, Mauriello, Morolli E, Gregori, Giunchi, Sgarzi, Bellavista, Simoncelli, Tamborrino. All. Morolli