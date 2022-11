B1: il primo set illude Forlì che poi si smarrisce in quel di Corridonia, prosegue il mal di trasferta

La sconfitta di ieri sera della Bleuline Forlì sul campo della Corplast Corridonia conferma il mal di trasferta della formazione romagnola, costretta a subire una rimonta che la allontana dalle posizioni che contano nel girone D della B1 di volley femminile. Il primo set nelle Marche, però, aveva fatto immaginare un’altra partita. Forlì ha messo in mostra una pallavolo efficacia basata essenzialmente sull’intensità difensiva e sui contrattacchi rapidi, capaci di rendere le padrone di casa disunite e passive.

Le marchigiane si sono però presto compattate, tanto che nel secondo parziale il conto set è tornato in parità e nel giro di non troppi minuti (25-13). Nella terza frazione di gioco, Corridonia ha cercato di far valere nuovamente il fattore casalingo, subendo il ritorno prepotente della Bleuline, una rimonta che si è fermata a metà. La Corplast ha infatti chiuso in proprio favore il set in volata (25-23), di certo è stato un parziale non adatto ai cuori deboli. Nel quarto set, invece, Forlì è apparsa più rinunciataria e il 25-17 ha chiuso il match per il definitivo 3-1 che lascia tanti rimpianti tra le ragazze di coach Morolli.

Da rimarcare c’è senza dubbio la prestazione di Maria Mauriello, la migliore delle forlivesi con 12 punti all’attivo, purtroppo non sufficienti per impedire alla squadra di casa di conquistare la posta piena. Ora bisognerà focalizzare l’attenzione sull’atteso derby del prossimo weekend, un Forlì-Cesena già decisivo per la classifica visto che entrambe le formazioni sono appaiate a quota 7 punti. Il tabellino del match:

CORPLAST CORRIDONIA-BLEULINE FORLÌ 3-1 (16-25, 25-13, 25-23, 25-17)

CORRIDONIA: Gobbi 14, Paparelli 4, Grilli 12, Partenio 11, Rita 6, Gatta 19, Zannini (L), Mercanti 2, Romani, Giorgi, Borsella, Patrassi. All. Messi

FORLÌ: Tomat 10, C. Morolli 10, Mauriello 12, Gardini 7, Bacchilega 15, E. Morolli 4, Gregori (L), Sgarzi 1, Simoncelli 1, Bellavista, Tamborrino, Giunchi. All. Morolli