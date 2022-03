B1: il pronto riscatto della Bleuline Forlì che regola il CVR in quattro set

Un’altra vittoria che proietta la Bleuline Forlì sempre più al terzo posto del girone D della B1 femminile di volley. Le biancoblu hanno sconfitto 3-1 il Centro Volley Reggiano, mostrando la consueta compattezza che ha permesso a questa squadra di rimanere a ridosso della zona play-off finora. Il primo set è tutto di marca romagnola, con le padrone di casa che si portano avanti nel punteggio fin dai primi attacchi e non danno mai la possibilità alla squadra reggiana di rientrare in partita. Gli attacchi delle ragazze di coach Melioli vengono sempre ben controllati dalla Bleuline che, a sua volta invece trova sempre il modo di mettere a terra il pallone e, dopo aver scavato subito un break portandosi sull’8 a 4, allunga fino al 16-7 e poi sul 21-9.

Nonostante i cambi nel sestetto ospite, il primo parziale termina con un eloquente 25-10 in favore di Forlì. La reazione voluta dal coach reggiano arriva nel secondo set, con le ragazze del Fos WiMORE Cvr che prendono subito in mano le redini della partita mettendo sotto nel punteggio le proprie avversarie e non si voltano più indietro. Questa volta sono le reggiane a trovare sempre i varchi giusti in attacco per mantenere un piccolo vantaggio sulle forlivesi, arrivando a guidare il set 16-13 e poi 21 a 17. Gli ultimi scambi sono praticamente tutti di marca reggiana con la squadra di coach Melioli che si aggiudica il parziale 25-17, per il provvisorio 1-1.

L’inerzia della partita cambia completamente e, anche nel terzo set sono le ospiti a guidare il match, imponendo il proprio ritmo e riuscendo sempre a mettere in difficoltà la difesa delle romagnole, contenendo bene i loro attacchi. La prima parte di set è tutta di stampo reggiano con il Fos WiMORE Cvr che guida il parziale fino al 16-8. È a questo punto che inizia la rimonta delle padrone di casa che fermano la macchina reggiana che fino a quel momento funzionava alla perfezione e, un punto alla volta, riescono a rimontare fino a portarsi a distanza di un solo punto sul 21-20.

L’ultima parte di partita si gioca punto a punto e alla fine sono le romagnole, galvanizzate dalla rimonta, ad aggiudicarsi il set 25-23 per il nuovo vantaggio nel conto set. Il quarto parziale viaggia sui binari dell’equilibrio, con nessuna delle due formazioni che riesce ad allungare nel punteggio, prima le atlete della CVR si portano avanti sul 16-13 poi le padrone di casa con un contro-break rimontano e allungano fino al 21-18, con la squadra ospite che ricuce immediatamente lo strappo e sul 23-22 in favore di Forlì le padrone di casa trovano due giocate decisive che permettono di conquistare il parziale con un bel 25-22 che chiude definitivamente i giochi. Il tabellino del match:

Bleuline Forlì-Centro Volley Reggiano 3-1 (25-10; 19-25; 25-23; 25-22)

Forlì: Gregori (L), Morolli, Mauriello, Gardini, Bacchilega, Gallo, Morolli, Macchi, D'Aurea, Parenti, Laghi, Ghiotti. All. Morolli.

CVR: Giacomel (L), Macchetta, Musiari (L), Arduini, Maggiali, Magnani, Reverberi, Spagnuolo, Bigi, Rossi, Cornacchione, Agostini, Santini. All. Melioli.