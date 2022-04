B1: quarta vittoria consecutiva per la Bleuline Forlì, il secondo posto non è più “virtuale”

La matematica non è un’opinione e bastano due semplici calcoli per capire quanto concrete siano le possibilità della Bleuline Forlì di accedere ai play-off. Il secondo posto della formazione biancoblu nel girone D della B1 femminile di volley non è più soltanto virtuale, ma concreto: grazie al successo di ieri contro Garlasco, la squadra di coach Morolli è salita a quota 41 punti e, approfittando del ko dell’Esperia Cremona, la distanza dal terzo posto è di 4 lunghezze

Forlì ha quindi una partita in più rispetto alle lombarde, ma anche il recupero di queste ultime non metterebbe a rischio la “medaglia d’argento”. Il match di ieri ha visto la compagine romagnola concedere un set alle avversarie, anche se ai vantaggi. Il doppio 25-17 in favore della Bleuline nei primi due parziali è stato l’ennesima dimostrazione di forza e partire con un 2-0 così convincente non poteva che essere d’aiuto.

La terza frazione di gioco ha visto le biancoblu arrendersi dopo un estenuante punto a punto, con il 28-26 che ha premiato Garlasco. Nel quarto set, poi, tutto è tornato alla normalità con la chiusura definitiva dei giochi. Fra una settimana ci sarà una trasferta molto delicata contro la CSI Clai Imola, un match da vincere a tutti i costi per difendere il prezioso secondo posto. Il tabellino del match:

Bleuline Forlì-Volley Garlasco 3-1 (25-17, 25-17, 26-28, 25-20)

Forlì: Gregori (L), Morolli, Mauriello, Gardini, Bacchilega, Gallo, Morolli, Macchi, D'Aurea, Parenti, Laghi, Ghiotti. All. Morolli.

Garlasco: Baruffi, Favaretto, Cortellazzo, Sala, Armondi, Ferrari (L1), Milanesi, Cazzato, Sellaro, Cozzi, De Martino, Marini. All. Angelescu.