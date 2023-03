B1. Stavolta il tie-break della Bleuline Forlì è vincente: Corridonia rimontata e battuta

Altri 5 set incertissimi dopo quelli di Trevi, ma fortunatamente con un finale ben diverso: la Bleuline Forlì disputa il suo secondo tie-break di fila e riesce a piegare una Corridonia a dir poco ostinata, giunta in Romagna con l’intenzione di fare il colpaccio. La squadra di coach Morolli ha saputo reagire all’avvio shock, dimostrando come il primo set sia stato soltanto un incidente di percorso e conquistando 2 punti fondamentali per la sua classifica. Come già anticipato, la prima frazione di gioco è stata purtroppo senza storia per merito di una Corplast tenace e concentratissima, come dimostrato dal progresso del punteggio (4-0, 8-1 e 13-3). Con un distacco così pesante, Forlì non è mai riuscita a entrare in partita, lasciando troppo campo alle avversarie e perdendo nettamente (25-7). Nel secondo parziale le forlivesi hanno capito di essere state troppo brutte per essere vere e l’avvio è stato veemente (7-0).

Il margine di partenza si è in parte assottigliato, però la Bleuline ha sempre dato l’impressione di poter gestire la frazione di gioco, come ben dimostrato dalle 6 palle set che hanno permesso alle padrone di casa di pareggiare il conto (25-20). Il terzo parziale è partito invece con un equilibrio sostanziale (6-6 e 13-13), un’incertezza che si è ripresentata nella parte conclusiva del set (20-21 per Corridonia). A spuntarla sono state però le marchigiane, più abili a concretizzare le azioni in loro favore e per la seconda volta in vantaggio al Ginnasio Sportivo. Nel quarto set Forlì ha capito di dover fare qualcosa di speciale per raddrizzare la situazione e non è mancato un pizzico di nervosismo.

Elisa Morolli non ha gradito un punto assegnato alle ospiti sull’11-13, ma gli animi si sono scaldati anche in panchina, con coach Morolli visibilmente irritato. La Corplast ha provato ad approfittare di questa situazione, portandosi sul 20-17, ma è stato a questo punto che la Bleuline ha messo la freccia. Tomat ha spadroneggiato da posto 4, aiutando le compagne ad assestare il sorpasso (21-20) e assicurando i punti decisivi per il 25-23 definitivo e il 2-2. Il tie-break non ha fatto presagire nulla di buono. L’1-4 con cui la Corplast ha spaventato le romagnole è stato la scossa giusta: Forlì ha pareggiato e poi allungato grazie a una sontuosa Gardini, autrice di un bel muro per il 10-5. Nell’azione successiva, poi, Gregori è riuscita a tenere in vita un pallone quasi impossibile, aprendo la strada alla volata finale.

Non è stato semplice conquistare il set corto, nonostante i cinque match point a disposizione, visto che ben 3 sono stati annullati prima del tripudio biancoblu per il 3-2. Sono state tante le prestazioni da incorniciare, ma vale la pena sottolineare il contributo di un quartetto di giocatrici: Tomat (20 punti), Gardini (16), Cecilia Morolli (14) e Bacchilega (12) hanno letteralmente trascinato le compagne al successo che permette a Forlì di essere a un solo punto dal terzo posto nel girone D della B1 femminile. Tra una settimana la formazione di coach Morolli avrà un altro impegno non indifferente, il derby esterno contro l’Angelini Cesena. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-CORPLAST CORRIDONIA 3-2 (7-25, 25-20, 22-25, 25-23, 15-12)

FORLÌ: Tomat 20, C.Morolli 14, Mauriello 3, Gardini 16, Bacchilega 12, E.Morolli 2, Gregori (L), Simoncelli 1, Sgarzi, Tamborrino, Giunchi, Bellavista. All. Morolli

CORRIDONIA: Gobbi 15, Paparelli 3, Grilli 8, Partenio 10, Rita 12, Gatta 16, Zannini (L), Giorgi (L), Romani 1, Mercanti 1, Patrassi, Salvatori, Borsella. All. Messi