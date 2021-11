B1: vittoria convincente per la Libertas Forlì a Gossolengo, un 3-1 pieno di carattere

Squadra in casa

Squadra in casa Fumara

Nella quinta giornata di campionato laè riuscita ad espugnare Gossolengo nell’importante match contro. Al termine di quattro set molto equilibrati, le romagnole hanno dimostrato di poter gestire nel migliore dei modi anche il momento più complesso.manda in campo la diagonale con Allasia e Liguori, Scarabelli e Falcucci bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero. Parte bene il Fumara che però subisce un break importante di Forlì con le padrone di casa che si ritrovano quindi ad inseguire: la risposta piacentina non è però sufficiente acon il parziale che va alla Bleuline sul punteggio di 23-25.

Il Fumara riparte bene anche in avvio di secondo set riuscendo ad incidere sulla difesa delle romagnole: il vantaggio forlivese si fa anche piuttosto considerevole (18-10) ma la risposta casalinga non si lascia attendere. La squadra di coach Morolli riesce infatti a riportarsi sotto trovando un'inerzia piuttosto favorevole dopo il ventesimo punto e riuscendo a strappare la vittoria ai vantaggi. Nel terzo parziale non cambiano le dinamiche: la formazione del MioVolley mantiene il pallino del gioco riuscendo a concretizzare un distacco anche considerevole.

Cambia però l'esito del set con le biancoblu che accorciano sul conto set, 1-2. Più equilibrata la partenza del quarto parziale che si rivelerà decisivo per l'esito della partita (8-7). Sono comunque le ragazze del Fumara a tenere la testa davanti (16-14) fino agli ultimi scambi. Qui la Blueline riesce a riconquistare l'iniziativa (20-21) chiudendo definitivamente sul 22-25. Il tabellino del match:

FUMARA MIOVOLLEY-BLUELINE LIBERTAS FORLI 1-3 (23-25; 25-27; 25-23; 22-25)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 1, Liguori 15, Falcucci 15, Scarabelli 19, Chinosi 2, Antola, Sacchi, Amatori 8, Guaschino 16, Nasi (L). NE: Caviati, Nedeljkovic. All. Codeluppi-Falco

BLUELINE LIBERTAS FORLI': E. Morolli 14, Mauriello 17, Macchi, Gardini 14, Bacchilega 10, D'aurea 14, Gallo 3, C. Morolli, Gregori (L). NE: Laghi, Parenti. All. L. Morolli