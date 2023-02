Bleuline Forlì: con la Tenaglia Altino il match giusto per testare le ambizioni play-off

Febbraio sta volgendo al termine e la Bleuline Forlì deve capire cosa “vuole fare da grande”. Il girone D della Serie B1 di volley femminile si sta strutturando in maniera molto precisa e la certezza sembra essere soltanto una: i primi due posti sono praticamente assegnati alla VTB Bologna e alla Tenaglia Altino che stanno facendo il vuoto. Per la terza piazza che vale l’accesso ai play-off promozione, invece, è una questione a quattro. C’è infatti un poker di squadre che può ambire al prezioso gradino più basso del podio, tra cui appunto Forlì.

La Clai Imola occupa attualmente il terzo posto con 27 punti, seguita dalla Mosaico Ravenna a quota 25 e dalla coppia Bleuline-Corridonia che hanno entrambe 24 punti. Per rendere credibile questa candidatura, comunque, la formazione romagnola ha bisogno di vittorie pesanti e una prima occasione arriverà già domani. Al Ginnasio Sportivo arriverà la già citata Altino, seconda in classifica e a tre sole lunghezze dalla capolista Bologna.

È una vera e propria corazzata che vuole tornare in A2 dopo la retrocessione dello scorso anno, tra l’altro reduce da una serie impressionante caratterizzata da 8 vittorie consecutive. Le ragazze di coach Morolli avranno la possibilità di vendicare il ko dell’andata, uno 0-3 maturato con qualche rimpianto di troppo: lo scorso 29 ottobre, dopo un primo set poco equilibrato, le biancoblu persero il secondo parziale ai vantaggi (un pirotecnico 30-28) e il terzo di misura (25-22). C’è un ulteriore dettaglio di cui non si può non tenere conto in questa sfida.

Forlì viene infatti da tre successi di fila, mentre i match in cui la squadra è andata a punti in maniera consecutiva sono 6. Le premesse per un incontro avvincente e dall’esito non scontato ci sono tutte, nonostante i 13 punti di differenza che la classifica racconta in questo momento. Il Ginnasio è pronto a sostenere le ragazze fino all’ultimo, di sicuro non ci si sarà tempo per annoiarsi.