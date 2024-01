La Bleuline Forlì chiude in bellezza il girone d’andata: Piacenza espugnata in rimonta

Nonostante i favori del pronostico, la trasferta piacentina della Bleuline Forlì di ieri sera non era affatto scontata in termini di risultato. La formazione romagnola di coach Marone è andata infatti a far visita al fanalino di coda del girone C della Serie B1, la VAP Piacenza (un punto conquistato finora), un ultimo posto che fortunatamente non è stato sottovalutato. Ne è venuto fuori comunque un match vibrante, in cui le padrone di casa hanno dato filo da torcere alle forlivesi, conquistando addirittura il primo set.

La batosta immediata ha avuto però il merito di svegliare dal torpore la Bleuline che poi ha letteralmente dominato i restanti parziali. La frazione di gioco di partenza ha visto la VAP gestire il risultato senza eccessivi problemi, chiudendo con cinque punti di vantaggio. Da quel momento in poi, comunque, c’è stata una sola squadra in campo. Forlì ha lasciato alle avversarie, nell’ordine, 19, 17 e appena 15 punti, un crescendo che ha ricordato le sinfonie operistiche di Gioachino Rossini. Con questo successo, il club romagnolo ha chiuso il girone d’andata rinsaldando il sesto posto in classifica.

La Bleuline ha 21 punti all’attivo, due in più rispetto al giro di boa dello scorso anno. È il segno che coach Marone sta lavorando bene, qualche passo falso inevitabilmente c’è stato però il girone di ritorno può riservare nuove sorprese. In fondo sognare non costa nulla e il terzo posto che varrebbe i play-off promozione per l’A2 distano appena sei lunghezze, dunque due vittorie. Ora c’è una nuova pausa in attesa della prima gara del ritorno. Forlì tornerà in campo il prossimo 10 febbraio, quando andrà a far visita al Volley Modena che insegue in classifica e che va tenuto a debita distanza. Il tabellino del match:

VAP PIACENZA-BLEULINE FORLÌ 1-3 (25-20, 19-25, 17-25, 15-25)

PIACENZA: Schillkowski, Da Pos, Iacona, Terrana, Riccio, Milani, Nella, Ucovic, Ruggeri, Ouahoun, Bibolotti, Borri, Dodi, Gazzola. All. Licata

FORLÌ: Sgarzi, Bernardeschi, Simoncelli, Giacomel, Balducci, Gatta, Bellavista, Bruno, Pulliero, Comastri, Gregori, Cavalli. All. Marone