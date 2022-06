La Bleuline Forlì è già la lavoro per preparare la stagione 2022-2023

È appena terminata la stagione sportiva 2021-2022 e la Libertas Bleuline Forlì è già al lavoro per preparare quella nuova. Che cosa è in serbo per il 2022-2023? La società romagnola sarà ai nastri di partenza con il Campionato Nazionale di Serie B1 che quest’anno ha regalato grandi soddisfazioni con i play-off promozione sfiorati per un soffio. Inoltre, ci sarà il Campionato Regionale di Serie C, senza dimenticare la Serie D. A partire dal 5 giugno, poi, cominceranno le lezioni di prova per le nuove squadre giovanili biancoblu.

Si sta parlando dell’Under 16 d’eccellenza (regionale), di cui andranno a far parte le nate nel 2007 e 2008, l’Under 14 d’eccellenza (2009-2010), l’Under 13 d’eccellenza (2010-2011) e l’Under 12 (2011-2012). In poche parole, bolle davvero tanto in pentola a Forlì, con la Bleuline impegnata su più fronti per assicurare una nuova stazione all’insegna dei successi e delle soddisfazioni.