La Bleuline Forlì ha scelto il suo nuovo tecnico per la stagione 2023-2024: è Biagio Marone

Terminata ufficialmente l’era Morolli, sulla panchina della Bleuline Forlì si apre ufficialmente quella di Biagio Marone. Non è affatto un volto nuovo quello che arriva in Romagna per prendere parte al campionato 2023-2024 della Serie B1 del volley femminile. Il nome di Marone è legato a quello del Volley 2002 Forlì e soprattutto alla sfortunata stagione 2013-2024 disputata in Serie A1. Il ritorno a Forlì è diventato ufficiale dopo le ultime esperienze in Lombardia e Romagna. Per tre anni, infatti, Biagio Marone ha guidato l’Euromontaggi Porto Mantovano, nello specifico in B1 e in B2, mentre l’ultima stagione lo ha visto protagonista con l’Olimpia Teodora Ravenna.

Il neotecnico della Bleuline si è detto più che felice di poter vivere questa avventura, visto che conosce bene la città e di essere stato conquistato dall’ambiente. C’è ora una certa curiosità nello scoprire il roster 2023-2024 di Forlì, con una serie di addii praticamente certi e nuovi innesti, senza dimenticare la valorizzazione delle atlete più promettenti. Per quel che riguarda gli obiettivi, infine, Marone si è dimostrato realista, spiegando come il quinto posto appena conquistato nel girone D della B1 sia difficile da migliorare, ma si punterà a fare bella figura in ogni taraflex.