B1. La Bleuline Forlì strapazza Pavia: terza vittoria di fila e 5° posto in cassaforte

Come sembra lontana oggi, sabato 2 dicembre 2023, la trasferta di Garlasco per la Bleuline Forlì. Dopo quello 0-3, infatti, le biancoblu non hanno più sbagliato un colpo, inanellando tre vittorie di fila che restituiscono una classifica molto più interessante e soprattutto promettente. Dopo Imola e Ozzano, questo pomeriggio la formazione di coach Marone ha letteralmente furoreggiato al Ginnasio Sportivo contro una Universo in Volley Pavia che ha creato qualche grattacapo soltanto nel secondo parziale. Il 3-0 finale regala sorrisi a non finire, anche perché ora Forlì è quinta in classifica nel girone C della B1 femminile e può pensare di dire la sua in chiave play-off promozione. Tra una settimana la Bleuline proverà ad approfittare del secondo turno casalingo consecutivo: il prossimo avversario, la Campagnola Emilia, ha avuto finora un andamento simile a quello delle romagnole, dunque per il poker di vittorie bisognerà sfoderare l’ennesima prestazione con la P maiuscola.

Primo set: al Ginnasio Sportivo si respira subito aria trionfale, come ben testimoniato dall’iniziale 11-5 della Bleuline, poi impreziosito da un ace di Bernardeschi e da azioni sempre più convincenti fino al momentaneo 14-5. Pavia prova a rifarsi sotto, ma riesce a ricucire lo strappo soltanto fino al -4, poi è di nuovo un assolo forlivese. Un altro ace, stavolta di Comastri, arrotonda il risultato (20-11) e c’è spazio per Balducci, Sgarzi e Cavalli. Con dieci set point a disposizione è davvero impossibile non sbloccare il punteggio e grazie a un attacco out delle ospiti l’1-0 diventa realtà.

Secondo set: in questo parziale Pavia comincia a giocare con un maggiore piglio e si porta meritatamente sul 7-2. Forlì perde qualche certezza ma ha il merito di non disunirsi, nemmeno sul 15-10 in proprio sfavore. Il risultato viene riequilibrato con grande caparbietà (16-16) e si gioca punto a punto fino al 20-20. È una prodezza in battuta di Giacomel a sancire il provvidenziale break, poi Gatta trascina le compagne con due preziosi attacchi che assicurano tre palle set. È Balducci a chiudere da posto 2 per il sofferto ma preziosissimo 2-0.

Terzo set: come avvenuto nel parziale di partenza, in questa parte del campo la Bleuline dimostra di trovarsi a proprio agio. Il 7-2 stavolta è tutto biancoblu e le lombarde non riescono mai a recuperare. Il vantaggio di Forlì si allarga a macchia d’olio e sul 22-13 per le padrone di casa appare evidente come il successo sia a portata di mano. Da posto 4 Simoncelli sfrutta il primo dei match point e pone fine alla contesa. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA 3-0 (25-14, 25-22, 25-16)

FORLÌ: Bernardeschi, Sgarzi, Simoncelli, Giacomel, Balducci, Gatta, Bellavista, Bruno, Pulliero, Comastri, Gregori, Cavalli. All. Marone

PAVIA: Pasini, Martini, Ferraris, Giudici, Baiardi, Migliore, Tonello, Giunta, Boscolo, Bonitempo, Lazzarin. All. Fontana