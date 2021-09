Serie C: nuovo allenamento congiunto per la Libertas Forlì, alti e bassi nel test di Faenza

Altro allenamento congiunto ieri sera per le ragazze dellaospiti di Faenza. A differenza di Lugo, questa volta le giocatrici di coach Casadei si sono dimostrate più avanti nella preparazione, avendo (fortuna loro), fra l'altro, disponibilità costante delle palestre. Squadra più matura ed esperta che le porta a dare la zampata finale almeno in due dei tre set giocati. Ha vinto Faenza percon due set tirati in cui anche Libertas in vari momenti si è trovata davanti non riuscendo però a chiudere.

Gara, comunque, per le forlivesi, con alti e bassi e non brillantissime in difesa e in attacco, con le avversarie che difendevano bene e rallentavano il gioco toccando tantissimi palloni a muro pur commettendo in certi frangenti, troppi errori sia in battuta, sia in attacco. Nel quarto set finale giocato ai 15, non è piaciuto l'atteggiamento delle padrone di casa che hanno ricevuto una sconfitta di 15 a 0 dalle forlivesi lasciando interdetto non solo chi giocava.

La situazione ha esaltato Giunchi che con 14 battute di fila ha messo in crisi le manfredi rovinando la loro bella prestazione. Nelle file forlivesi da segnalare l'assenza di Simoncelli e Bellavista impegnate con la U16 di Roli e di Gennai (la palleggiatrice titolare) che alla fine del primo set ha avuto una leggera indisposizione per cui si è dovuta fermare sostituita dalla brava e giovanissima Casadei. Venerdì amichevole con Cervia che sarà l’avversaria anche della prima giornata di campionato.