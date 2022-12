Esame di bolognese per la Bleuline Forlì, al Ginnasio arriva la capolista VTB

Una piacevole ventata di autostima, fresca come queste giornate di autunno inoltrato. La prima vittoria in trasferta nel campionato di B1 di volley femminile della Bleuline Forlì ha riportato il buonumore nel gruppo biancoblu che sembrava essersi smarrito al termine del derby perso contro Cesena. Il 3-1 in rimonta ai danni della Clementina 2020 non ha soltanto allontanato la squadra di coach Morolli dalla zona rossa del girone D, ma reso le giocatrici più consapevoli dei propri mezzi. Forlì può giocarsela con chiunque e non deve spaventarsi nemmeno di fronte alla prima della classe. Il successo in terra marchigiana è già stato archiviato infatti, ora la Bleuline si sta preparando per affrontare al Ginnasio Sportivo la capolista VTB Bologna.

Otto vittorie in altrettante gare, 22 punti conquistati sui 24 disponibili e soltanto sei set persi: sono numeri che fanno impressione e si riferiscono proprio alle felsinee, un bottino che farebbe impallidire chiunque ma che non deve preoccupare le giocatrici romagnole prima del previsto. Il match è senza dubbio durissimo, ma ci sono alcuni dettagli che possono far ben sperare le forlivesi. Si può giocare alla pari contro la VTB, come dimostrato nell’ultimo turno di campionato dalla Pieralisi Jesi. Le anconetane sono uscite sconfitte in tre set, ma spesso hanno dato l’impressione di poter rimanere in partita, salvo poi crollare nei momenti decisivi delle varie frazioni di gioco, un limite che spiega in parte il suo ultimo posto in classifica.

È un esame di maturità che potrebbe fare la differenza. La Bleuline è in una situazione tranquilla nel girone D, ma con una serie di vittorie pesanti potrebbe avvicinarsi alle posizioni che contano, provando a insidiare la zona play-off come è avvenuto lo scorso anno. Esattamente dodici mesi fa, dopo sette gare di campionato, Forlì aveva 4 punti in più ma già con un successo fra pochi giorni avrebbe la possibilità di avvicinarsi di parecchio al ruolino della stagione 2021-2022. L’appuntamento è per sabato 3 dicembre, con il fischio d’inizio in programma per le 17:30.