Espugnata Ravenna: la Querzoli fa poker di vittorie e si rilancia in classifica

Non finisce di stupire in questo girone di ritorno la Querzoli Volley Forlì che infila in trasferta la quarta vittoria consecutiva ai danni della Consar Ravenna battendo per 1 a 3 la formazione bizantina con i seguenti parziali: 18-25, 27-29, 25-16, 17-25. Una vittoria preziosa per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che si rilanciano nelle zone alte della classifica allontanando definitivamente il rischio di retrocessione. Una gara combattuta ma nulla ha potuto la Consar Ravenna contro un Donati super capace di raccogliere ben 31 punti, record stagionale; facile il primo set per la compagine forlivese che parte di slancio (5-10) ed amministra senza problemi il vantaggio fino al definitivo 18-25.

Secondo set al contrario tiratissimo e che si trascina punto a punto con la Querzoli Volley Forlì che se lo aggiudica 27-29 grazis ad uno straripante Donati. Nel terzo set c'è il ritorno della Consar Ravenna che con uno scatto d'orgoglio (15-11) si porta avanti e complice qualche errore di Forlì conquista il set (25-16). Quarto ed ultimo set con Ravenna che parte parte di slancio (10-7) ma Forlì non arretra e a metà set opera il sorpasso (13-14) lasciando le briciole alla Consar e andando a vincere il set 17-25 per il definitivo 1 a 3.