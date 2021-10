Forlì mostra subito i muscoli: 3-0 in trasferta contro Garlasco alla prima di B1

Lanon poteva sperare in un debutto di campionato migliore di quello di ieri. Laè andata infatti ad espugnare il campo di Garlasco, non certo un ostacolo semplice per un esordio importante come quello in B1. Ilottenuto dalla formazione romagnola testimonia bene la concentrazione che queste ragazze hanno mantenuto per tutto il corso della partita.

Il primo set è stato equilibrato come non mai, terminando soltanto ai vantaggi e con Forlì capace di assestare la zampata giusta per il decisivo 26-24. Gli altri due parziali, invece, si sono conclusi entrambi sul 25-22. Come anche riconosciuto dalle avversarie lombarde, la Libertas si è dimostrata ostica e tenace, oltre che determinata e aggressiva su ogni pallone. In particolare è emersa un’ottima difesa, senza dimenticare i pochissimi errori commessi, soprattutto nei finali di set, un dettaglio che ha fatto la differenza. Forlì, poi, ha approfittato della poca incisività in attacco di Garlasco, in particolare da zona 4.

Chi ben comincia è a metà dell’opera e fra una settimana ci sarà una nuova occasione per rendere orgogliosi i sostenitori forlivesi: il debutto casalingo è in programma per sabato 23 ottobre contro la Clai Imola, anch’essa vittoriosa nella prima di campionato (3-1 contro la Conad Alsenese). Questo il tabellino del match:

Volley 2001 Garlasco-Libertas Volley Forlì 0-3 (24-26, 22-25, 22-25)