Il Lions Club Forlì Valle del Bidente incontra l'ex campionessa del mondo Simona Rinieri

Venerdì il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha avuto l’onore di ospitare al proprio meeting Simona Rinieri, ex campionessa di volley azzurro ed attuale direttore sportivo dell’Olimpia Teodora Ravenna. L'evento ha visto una partecipazione importante da parte di amici e soci del Club, ed è stata occasione per soffermarsi sugli aspetti positivi e negativi di essere atleta di livello mondiale. Il solo talento non è sufficiente per arrivare a importanti palcoscenici, ma è necessario sacrificio e impegno costante nel tempo. Bellissimi i ricordi condivisi dalla campionessa del mondo 2002 sulle partite della nazionale azzurra e delle compagne di squadra, evidenziando l’importanza del gruppo dentro e fuori dal campo. Una serata speciale impreziosita dall’ingresso di un nuovo socio all’interno del club: Gioele Fabbri, che si era già reso protagonista ad agosto scorso nel regalare una giornata di spensieratezza con giochi e ottimo cibo a bambini orfani ucraini presso l’agriturismo “La Ridolla”, di cui è proprietario.