Impresa ai campionati studenteschi italiani di volley: il Liceo Scientifico campione d'Italia

Il Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci de Calboli” è di nuovo campione d'Italia, vincendo il campionato nazionale studentesco di pallavolo categoria Allieve che si è svolto a Camerino (Macerata) dall’ 11 al 16 settembre. La squadra romagnola, capitanata da Letizia Bellavista, è giunta alla finale nazionale senza perdere nemmeno un set ed ha battuto nell'epilogo, con un entusiasmante 2-1, le ragazze della Lombardia (15-11 il punteggio del tie-break).

"Siamo davvero soddisfatti ed orgogliosi e non può essere diversamente; torneo faticoso e lungo con tutte le regioni italiane rappresentate - sono le parole di Sandro Valbonesi e Carmelo Di Giacomo, docenti accompagnatori -. Abbiamo affrontato con grinta e rispetto tutte le squadre avversarie e, alla fine, siamo saliti sul gradino più alto del podio. Un cammino perfetto sotto ogni aspetto: tecnico, tattico, agonistico e atletico. Fin dai primi punti le nostre ragazze hanno messo in campo solide capacità di attacco, difesa e palleggio, dimostrando una determinazione ed uno spirito di squadra incredibili. Tanti i ringraziamenti da fare: al nostro dirigente scolastico Susi Olivetti, ai genitori delle ragazze, ai colleghi di scienze motorie e all’ufficio provinciale di ed. Fisica. Adesso vogliamo goderci appieno il momento e gioire per questo bellissimo successo".

Tanti complimenti arrivano anche dalla dirigente Susi Olivetti: "Un altro bellissimo traguardo raggiunto dalle studentesse del Fulcieri. Con la loro vittoria le nostre ragazze hanno portato il Liceo, Forlì e tutta la regione Emilia Romagna sul gradino più alto del podio nazionale! E’ stato davvero emozionante seguire in tempo reale l’andamento delle partite. Un ringraziamento va anche agli insegnanti che con tanto entusiasmo seguono gli studenti. Il loro lavoro permette di avvicinare i giovani allo sport e li appassiona a discipline che, spesso, sono determinanti nella loro crescita come atleti e come persone. I campionati studenteschi racchiudono tanti valori che sono alla base dello sport e della vita: gioire per una vittoria ed imparare da un insuccesso, gestire la tensione di una sfida e affrontare il sacrificio che precede ogni performance. Non per ultimo il piacere dello stare insieme gioendo per i risultati ottenuti".