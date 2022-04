Inarrestabile la Querzoli Volley Forlì: spazzata via anche Modena

Sono ormai finiti gli aggettivi per descrivere il cammino strepitoso che la Querzoli Volley Forlì sta portando avanti in questa seconda parte di campionato; i ragazzi di coach Gabriel Kunda infatti infilano la settima vittoria consecutiva ai danni di una giovane Modena Volley B per 1 a 3, mantengono l'imbattibilità nel girone di ritorno e blindano il quarto posto (17-25, 16-25, 25-23, 14-25). Troppo giovane ed inesperta la formazione emiliana che cade sotto i colpi di una Querzoli Volley Forlì non al meglio, con Donati e Porcellini acciaccati ma pur sempre letali; parlano chiaro i risultati dei set con i forlivesi che chiudono agilmente la pratica dominando in tutti i fondamentali (battuta 3 ace a 8, ricezione 55% di positive contro 70%, attacco 40% contro 44% e muro 5 punti a 11) e concedendo ai modenesi solo un illusorio terzo set. Il tabellino: Mariella 5, N. Kunda n.e., Casamenti n.e., A. Pirini 5, Olivucci 7, Berti (L), Donati 29, Malfasi n.e., Silvestroni, M. Pirini 10, Porcellini 11. All. G. Kunda.