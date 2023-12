La capolista Ancona è troppo forte, nulla da fare per la Querzoli Volley Forlì

Squadra in casa Bontempi C. Ancona

Nulla da fare al PalaBrasili di Ancona per la Querzoli Volley Forlì che incassa la quinta sconfitta consecutiva al cospetto della capolista The Begin Volley Ancona che si impone agevolmente col risultato di 3-0 con i parziali di 25-16, 25-16, 25-16. Gara mai in discussione con i padroni di casa marchigiani che consolidano la prima posizione in classifica lasciando a Forlì solo le briciole in un match che si è svolto su tre set molto simili tra loro; Volley Ancona è bravissima infatti in tutti i set a scavare un discreto margine con Forlì costretta sempre a rincorrere e mai realmente nella condizione di poter impensierire Ancona. Ora per i ragazzi di coach Gabriel Kunda testa agli ultimi impegni del girone di andata contro Nef Resalmone Osimo e Paoloni Macerata oltre che al fondamentale recupero contro la Sab Group Rubicone.

THE BEGIN VOLLEY ANCONA – QUERZOLI FORLI’: 3-0 (25-16, 25-16, 25-16)

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Durazzi (5), Giorgini, Larizza (1), Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo (16), Tomassetti, Ferraro (9), Ferrini (5), Sansonetti, Santini (16). All. Della Lunga.

QUERZOLI FORLI’: Mariella (2), Kunda (7), Trento, Casamenti, A. Pirini (5), Fabbri (3), Balducci, Bonatesta (6), Camerani (2), Berti, Del Grosso (1), Rondoni (1), Pusceddu, Soglia (1), M. Pirini. All. Kunda.