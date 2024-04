La capolista Ancona non dà scampo alla Querzoli Volley Forlì

Non riesce la seconda vittoria consecutiva per la Querzoli Volley Forlì che si arrende alla forza della capolista The Begin Volley Ancona, che si aggiudica il match con un netto 3 a 0 (17-25, 18-25, 29-31). Forlì che dunque resta quartultima in classifica e che non riesce così ad uscire dalla zona retrocessione.

Querzoli che quantomeno ci prova come nel primo set quando mantiene un sostanziale equilibrio con la più quotata Ancona, poi gli ospiti strappano (12-17) e scavano un solco fino al 17-25. Nel secondo set Forlì tenta l'allungo (6-4) ma viene ben presto ripresa da Ancona che allunga (12-18); Forlì prova allora a ricucire le distanze (14-18), ma Ancona non sbaglia e chiude 18-25 (0-2). Combattutissimo il terzo ed ultimo set che vede i ragazzi di coach Gabriel Kunda sfoderare orgoglio e prestazione navigando punto a punto fino ad un incredibile 29-29, salvo poi arrendersi definitivamente sul 29-31.

Querzoli: Mariella 4, N. Kunda 5, Rondoni ne, Casamenti, Pirini 7, Fabbri, Balducci ne, Bonatesta 15, Berti (L1), Del Grosso ne, Pusceddu (L2), Soglia 3, D'Orlando 8. All. G.Kunda.