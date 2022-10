La Querzoli Volley fa sua il derby: terza vittoria consecutiva e prima posizione in classifica rinsaldata

Terza vittoria consecutiva e prima posizione in classifica rinsaldata per la Querzoli Volley Forlì che sabato sera al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà piega con un netto 3 a 1 la Pietro Pezzi Ravenna con i seguenti parziali 25-14, 16-25, 25-16, 25-19. Un derby romagnolo inedito in quanto per la formazione bizantina intitolata allo sventurato agente di Polizia di Stato perito in un incidente stradale durante il servizio, è la prima partecipazione ad un campionato nazionale; una differenza che si è vista sul campo e che ha permesso alla squadra forlivese di imporsi al quarto set non senza però qualche imprevisto di troppo.

Primo set ad appannaggio della Querzoli Volley Forlì che già dalle prime battute prende il largo (17-6) chiudendo facilmente la contesa sul 25-14 (1-0). Una partenza in discesa che però si interrompe nel secondo set che al contrario resta equilibrato per ampi tratti ed anzi vede una Pietro Pezzi gestire in maniera molto più ordinata gli attacchi della Volley Forlì riuscendo a mantenere un discreto vantaggio (10-16) e a pareggiare il conto dei set con un 16-25 (1-1). Superata la fase di distrazione il terzo e quarto set sono invece a totale appannaggio della Querzoli Volley Forlì che remore degli errori commessi in precedenza, stavolta non sbaglia atteggiamento e liquida velocemente la formazione ravennate incapace di reagire, prima con un 25-16 (2-1) ed infine con un 25-19 che sancisce la vittoria finale (3-1). Nel complesso una buona prova dal quale però i ragazzi di coach Gabriel Kunda dovranno prendere spunto per superare le troppe pause che potevano complicare la serata; restano comunque buone le percentuali in ricezione e le prestazioni di Pirini (7 muri) insieme a Donati (23 punti) e di Porcellini (12 punti).