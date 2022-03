La Querzoli Volley Forlì infila la quinta vittoria consecutiva: Spazzata via Reggio Emilia

Squadra in casa

Squadra in casa Querzoli Forlì

È inarrestabile la marcia della Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio Sportivo inanella la quinta vittoria consecutiva ai danni dell'Ama San Martino Reggio Emilia con un perentorio 3-0 (25-22, 25-21, 25-21). Un successo importante e giocato sempre punto a punto complice anche una serata non perfetta dei ragazzi di coach Gabriel Kunda, capaci però alla lunga di imporsi in tutti e tre i set. Molto bene le prestazioni di Porcellini e Donati che sfruttano al meglio le assenze dell'Ama San Martino che nonostante tutto affronta il match col coltello tra i denti rispondendo punto a punto alla compagine forlivese. Tabellino: Porcellini 12, Olivucci 7, Donati 18, Pirini Marco 4, Pirini Andrea 2, Mariella 9, Silvestroni 0. All. G. Kunda