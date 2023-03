La Querzoli Volley Forlì ingrana la quarta: battuta Padova e secondo posto agganciato

Quarta vittoria consecutiva per la Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo liquida con un perentorio 3 a 0 Kioene Padova (25-16, 25-20, 25-22) e aggancia al secondo posto Verona, fermata al tie-break da San Martino in Rio. Gara agevole per i ragazzi di coach Gabriel Kunda contro una giovane Kioene Padova che non è riuscita ad impensierire la formazione forlivese; tutto facile fin dalle prime battute con la Querzoli che prende facilmente il largo (16-11) e chiude il set sul 25-16. Dello stesso tenore anche secondo (25-20) e terzo set (25-22) con la Volley Forlì che archivia così con facilità la pratica Padova; sugli scudi Bonatesta autore di 25 punti a cui va segnalata anche la buona prestazione di Matteo Fabbri, prodotto del vivaio forlivese classe 2005, sceso oggi in campo per l'assenza di Soglia.

Tabellino Querzoli: Porcellini 9, Bonatesta 25, Donati 15, A. Pirini 5, M. Pirini, Del Grosso, Mariella 2, Ravaioli, Fabbri 2, Berti (L). All. G. Kunda