La Querzoli Volley Forlì si inchina alla capolista Gabbiano Mantova

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Gabbiano Mantova

Battuta d'arresto per la Querzoli Volley Forlì che cede 3 a 1 nel match contro la capolista Gabbiano Mantova con i parziali di 25-18, 19-25, 25-13, 25-15. Una sconfitta annunciata visto il ruolino di marcia impressionante che ha contraddistinto l'intero campionato della formazione virgiliana, imbattuta fino a questo momento; Volley Forlì che al contrario esce sconfitta ma non ridimensionata dallo scontro contro la capolista, blindando la terza posizione in classifica ad una giornata dal termine della regular season e confermandosi fra le grandi del campionato di pallavolo di serie B.

Gara sulla carta ad appannaggio dei padroni di casa ma Querzoli Volley Forlì capace di restare ampiamente aggrappata all'incontro approcciando bene il primo set ma cedendo il passo alla lunga (25-18) poi restituendo pan per focaccia nel secondo set riportando in pari la contesa con un perentorio 19-25 (1-1). Terzo set ancora punto a punto con i ragazzi di coach Gabriel Kunda che credono nell'impresa, poi un break terribile (10-0) di Cordani, spezza i sogni dei forlivesi riportandoli sulla terra cedendo il set 25-13; quarto ed ultimo atto di pura accademia con la Gabbiano Mantova che scrive la parola fine all'incontro col punteggio di 25-15.

Tabellino

Querzoli: Mariella 1, A. Pirini 8, Fabbri 1, Bonatesta 14, Berti (L), Donati 18, Porcellini 10. All. G. Kunda.