Lo sport per uscire dalle situazioni di vita più difficili: l'esempio della Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati

La Nazionale di Pallavolo Trapiantati e Dializzati è una selezione di "persone, che oltre a buttare la palla al di là della rete, spingono anche un messaggio fortissimo di rinascita e condivisione, sopravvivenza e speranza, resilienza e tenacia…". Nel weekend appena concluso, grazie all'organizzazione promossa da Aics, ideata e voluta fortemente dal Presidente Nazionale Bruno Molea e dalla presidente del comitato provinciale Forlì-Cesena Catia Gambadori, la Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati ha fatto tappa a Forlì.

È stato un programma serrato di eventi, in collaborazione anche con Aido Intercomunale di Forlì, Avis Comunale di Forlì, Aned Emilia-Romagna, Admo Emilia-Romagna, Csi Forlì e Coni locale apertosi sabato alle10 con l’incontro con le classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico Di Calboli ad indirizzo sportivo. Gli azzurri convocati, provenienti da tutta Italia - Gianni Antichi (Savona), Michele Giarola (Isola della Scala, Verona), Margherita Mazzantini (Osimo, Ancona), Marco Mestriner (Treviso), Marco Minali (Milano), Domenico Roberto (Mottafollone CS/Cesena), Roberta Simoncini (Genova), Alessandro Paolini (Ostia, Roma), Alessandro Pege (Mestrino, Padova), Monica Rivalta (Ravenna), Enrico Serra (Cervia) e Giovanni Serra (Reggio Emilia) - hanno portato agli studenti il bellissimo messaggio di come lo sport sia spesso anche il mezzo per uscire dalle situazioni di vita più difficili.

Inoltre il prezioso intervento del professor Giovanni Mosconi, direttore dei reparti di nefrologia e dialisi degli ospedali Morgagni di Forlì e Bufalini di Cesena, ha reso ulteriormente edotti e consapevoli i giovani sull'importanza della terapia trapiantologica e della scelta consapevole di donazione post mortem di organi, tessuti e cellule. Una scelta che tutti dovremo valutare nel momento del rinnovo della carta d’identità. Nel pomeriggio la squadra è scesa in campo per un breve allenamento, diretto dagli allenatori modenesi Francesco Brandoli e Cristiana Ziosi. A seguire si è tenuta un'amichevole contro Volley Club Cesena Under 19, in preparazione ai prossimi Campionati del Mondo in programma a Perth, in Australia, il prossimo aprile 2023, dove la nostra nazionale sarà chiamata a difendere il titolo, conquistato a Newcastle nel 2019.

Domenica la Nazionale Trapiantati e Dializzati è nuovamente scesa in campo contro la squadra locale delle Furie Rosse Csi: i punteggi parziali dei set non sono stati il dato più interessante per pubblico presente, è stato invece emozionante assistere a tutte le azioni, giocate palla su palla, con gesti tecnici pregevoli da entrambe le parti e una tenuta fisica sorprendentemente alla pari! Il prossimo raduno della Nazionale di Pallavolo Trapiantati e Dializzati si terrà nuovamente in Emilia Romagna: sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 a Castelfranco Emilia.