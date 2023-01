Mantova si conferma capolista, la Querzoli Volley Forlì non può nulla

Sconfitta netta della Querzoli Volley Forlì contro la capolista Gabbiano Mantova; al Ginnasio Sportivo gli ospiti si impongono con un perentorio 0 a 3 con i seguenti parziali 18-25, 16-25, 23-25 e proseguono nella loro corsa solitaria in vetta al girone C di serie B. Generosa la prova dei ragazzi di coach Gabriel Kunda ma nulla hanno potuto contro lo strapotere della formazione virgiliana che sull'asse Quartarone-Andreoli costruiscono il blitz in casa Forlì. Poco da raccontare nell'arco dei tre set con Gabbiano Mantova che conduce e conquista di forza set e punteggio, permettendogli così di proseguire il torneo a punteggio pieno. Tabellino Querzoli: Mariella 2, M. Pirini 4, Bonatesta 9, Berti (L), Donati 18, Soglia 5, A. Pirini, Porcellini 5. All. G. Kunda.