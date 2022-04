Nel volley non esiste il pareggio: grande partita della Claus, ma a vincere è Cervia

La Claus c’è andata vicina. Ci ha provato, è uscita tra gli applausi del pubblico di casa, ma ancora una volta è mancato poco per fare lo scherzetto al Cervia. Le giovani ragazze di coach Bazzocchi sono uscite sconfitte col punteggio di 3-1 (21-25; 25-20; 24-26; 21-25), ma hanno fatto una buona impressione, confermando lo stato di crescita dopo una stagione alquanto tormentata. Giovedì sera al Ginnasio si p vista una delle più belle partite della stagione, equilibrata e a tratti spettacolare con grandi attacchi e bellissime difese. Hanno vinto le ospiti con merito, grazie anche alla forza del centrale e alla battuta velenosa, ma le padrone di casa non hanno sfigurato in nessun ruolo.

La partita

La gara inizia col sestetto tradizionale, con Gennai in regia, Chiericati e Giunchi al centro, Bellavista e Stradaioli in banda, Simoncelli opposto e Calderoni libero. Cervia mette in campo Toppetti, Zatti, Di Fazio, Agostini, Sangoi, Toni in regia e Ravaioli libero. Parte bene Forlì conducendo e andando avanti fino a +4 (13-9), poi Cervia si ricompone recuperando e pareggiando sul 16 pari continuando punto a punto fino a 20 a 20. Poi accelera e prende un vantaggio che le consente di far proprio il primo set.

Parte forte la Libertas nel secondo set prende fino a 6 punti di vantaggio e questa volta non si fa sorprendere dal tentativo delle ragazze di Simoncelli di rimontare. Bazzocchi chiede tempo per tranquillizzare le ragazze forlivesi che non lo “tradiscono” e chiudono il parziale alla grande. Splendido il terzo parziale con Forlì che sembra convinto di fare la voce grossa e sale al comando conducendo fino a quota 18; le Cervesi rimontano e tentano il sorpasso. La resistenza della Claus produce azioni da entrambe le parti spettacolari fino al 23 pari. Avanti la Libertas a 24, ma le ospiti non mollano e pareggiano dopo di che le padrone di casa commettono due ingenuità che permettono a Cervia di vincere il terzo set.

Il quarto tempo va avanti sulla copia degli altri: parità fino a circa metà di set con una resistenza che premia le forlivesi fino a 19-20. Cervia da il meglio, Libertas tira fuori le ultime energie, ma le “vecchie volpi” non si fanno sorprendere dalle “giovani pulcine” e, meritatamente chiudono set ed incontro che le porta al momentaneo secondo posto in classifica col miraggio dei play-off. Il pubblico applaude divertito, gli arbitri applaudono per la bella prestazione di entrambe le squadre, Cervia gode e Forlì si rammarica: nel volley non esiste pareggio.

Il tabellino



Stradaioli 12

Chiericati 5

Ikenna 6

Giunchi 12

Bellavista 14

Simoncelli 12

Gennai 4

Calderoni libero

N.E.: Monti, Gardelli, Artistico, Casadei, Karaj

Ace: Claus 5 – Cervia 12

B.s.: Claus 5 – Cervia 7

Muri: Claus 12 ( 5 di Giunchi)- Cervia 8

Attacchi vincenti: Claus 48 – Cervia 50

Errori: Claus 23 – Cervia 18

Claus: attacco 35% - ricezione 60%

Arbitri: Morini e Drei di Imola

Spettatori: 70