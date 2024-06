New Volley Academy porta in Riviera oltre 60 atleti in una settimana di vacanza

Alessandra Chiadini, Massimiliano Zuppone e Marika Morigi costituiscono il team che da 5 anni organizza presso la struttura Eurocamp di Cesenatico una settimana a tema pallavolo che attrae da anni giovani pallavolisti da tutta Italia. Non un camp di selezione, ma una vera e propria vacanza dove i giovani atleti vengono coinvolti giorno e notte in attività legate al mondo del volley: Allenamenti Indoor, Tornei di Beach Volley, Contest TikTok a tema pallavolo, Incontri con star che hanno fatto la storia di questo sport e lo stratosferico All Star Game, una dimostrazione di gioco di alto livello con alcuni dei giocatori che hanno segnato la pallavolo del nostro territorio (Alfonso Bendi, Mirko Catani, Luca Canali, Marco Silvestroni, Riccardo Caselli e tanti altri).

Quest'anno in particolare sotto la direzione tecnica di Dmitrii Panchenko, reduce dalla vittoria del campionato di Serie A1 Femminile in Romania, nella splendida cornice della Riviera Romagnola i ragazzi hanno portato passare tre giorni in compagnia di Fabio Vullo, Serena Ortolani e Jurii Panchenko. "Ancora non riusciamo a realizzare che abbiamo visto in una sola settimana passare tre star di questo calibro vestendo la nostra maglia", Si legge nel comunicato social condiviso da New Volley Academy al termine della settimana di attività.

Con Matteo Mazzariello si è cercato di dare uno stampo più social all'evento, e l'obiettivo è stato centrato a pieno. New Volley Academy si concentra da anni nel cercare di dare la possibilità a tutti di fare esperienze di questo tipo, non solo ad atleti di alto livello, e segna una grande attrazione per il turismo sportivo giovanile nel territorio di Forlì e Cesena, con atleti arrivati da Cuneo, Trento, Bellaria e tante altre città d'Italia e dai più conosciuti club del posto. Un evento quindi che nasce con l'obiettivo di far vivere esperienze uniche ma anche di far conoscere i ragazzi tra loro e di far nascere amicizie solide e legate allo sport.