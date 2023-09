Volley femminile B1. Un’ottima Bleuline Forlì impone il pari a Imola in amichevole

Un risultato inconsueto ma che fa ben sperare a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie B1. Sarà stata pur sempre un’amichevole (un allenamento congiunto per la precisione), ma la sfida tra Clai Imola e Bleuline Forlì non è mai una partita come un’altra. Il derby disputato al PalaFiera di Forlì si è concluso con un bizzarro 2-2, un pareggio che soltanto questi impegni pre-season possono garantire. Le biancoblu di coach Marone sono riuscite a imporre il loro gioco contro un avversario tenace come non mai, riscattando in parte lo 0-4 subito soltanto pochi giorni fa al PalaRuscello, dunque a campi invertiti.

Le romagnole sono andate due volte in vantaggio, evidenziando individualità di un certo spessore e lasciando ben sperare per quello che si vedrà il prossimo 7 ottobre, quando la Bleuline affronterà la prima giornata di campionato. Le biancoblu ospiteranno il Volley Modena, una sfida non semplice ma a cui ci si può avvicinare ora con maggiore fiducia. In particolare, il terzo set dell’amichevole con Imola è quello da cui bisogna necessariamente ripartire, un 25-17 che dimostra come capitan Gregori e compagne sappiano dominare senza problemi i parziali.

La ciliegina sulla torta, infine, è stata rappresentata dalle parole del coach avversario, Nello Caliendo, che ha messo in luce le problematiche incontrate dalle proprie giocatrici: “È stata partita vera, Forlì è una buona squadra e ci ha messo in difficoltà, quindi è stato davvero un ottimo allenamento per noi. Mi è piaciuta molto la reazione delle ragazze dopo aver perso il primo set. Cercheremo di migliorare a livello di continuità, che soprattutto nel terzo parziale ci è mancata”.