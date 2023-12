Pallavolo, continua il momento negativo della Querzoli Volley Forlì sconfitta anche a Civitanova

Sembra non trovare soluzione il momento negativo della Querzoli Volley Forlì che incassa la quarta sconfitta consecutiva questa volta al tie-break (22-25, 25-23, 25-19, 25-27, 15-12) contro Lube Civitanova, formazione under 19 del club di Superlega rimanendo così invischiata nei bassifondi della classifica a quota 5 punti insieme a Volley Potentino e Promopharma San Marino.

Una prestazione da dimenticare per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che sono apparsi sfiduciati e poco lucidi non riuscendo così ad interrompere l'emorragia di sconfitte complice anche una buona prova dei giovani marchigiani soprattutto in battuta (11 ace a 4), in ricezione (57% di positive contro 47%) e in attacco (38% a 37%). E dire che la gara si era messa sui binari giusti per la formazione forlivese vittoriosa nel primo set 22-25 salvo poi spegnersi improvvisamente nel secondo sul punteggio di 16-21 subendo così la rimonta della giovane Lube Civitanova che si impone 25-23. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa effettuano il sorpasso (2-1) nel terzo set chiudendo in scioltezza sul 25-19. Querzoli che reagisce nel quarto set tentando più volte lo strappo (17-21) e resistendo nel finale alla rimonta della Lube (25-27) portando la contesa al tie-break. Forlì parte col piede giusto ma cala alla distanza capitolando 15-12. Tabellino Querzoli: Mariella 6, N.Kunda 1, Rondoni ne, Casamenti, A. Pirini 10, Fabbri 7, Balducci ne, Bonandi 23, Camerani 15, Berti (L1), Del Grosso, Pusceddu (L2), Soglia 6, Trento ne. All. G.Kunda.