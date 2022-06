Pallavolo giovanile, quasi 400 atleti in campo: sfida tra i migliori giocatori al Trofeo dei Territori

In occasione della festività del 2 giugno, Cesena e Forlimpopoli hanno ospitato la "Aequilibrium Cup", il Trofeo dei Territori di pallavolo giovanile organizzato dal Comitato Territoriale Fipav Romagna Uno, che comprende le provincie di Forlì-Cesena e Rimini. Ogni anno l’attività di selezione si conclude con un trofeo in cui si sfidano i migliori giocatori e giocatrici della Regione ed assegna il titolo al Comitato vincitore di Campione dei Territori. Si tratta di un'attività istituzionale della Federazione Italiana Pallavolo, dove ogni Comitato Territoriale dell’Emilia Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Romagna) svolgono attività di selezione dei migliori talenti al fine di trovare nuovi atleti per le rappresentative Nazionali.

La manifestazione si è svolta in 8 palestre a Cesena, tra cui il Carisport e nei Palazzetti di Forlimpopoli, con il patrocinio dei Comuni di Cesena e Forlimpopoli. In collaborazione con il Volley Club Cesena ed Arcobaleno Volley Forlimpopoli. Un evento sportivo di grande rilievo, che ha coinvolto oltre 390 partecipanti, tra atleti e staff. 16 squadre suddivise in 8 delegazioni maschili e 8 femminili, tutti i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 15 anni. Si sono sfidati dalle 9 del mattino, fino al momento clou della giornata nel tardo pomeriggio, dove durante le finali sugli spalti, era seduto il pubblico delle grandi occasioni, per tifare ed animare il Carisport. Uno spettacolo di colori, agonismo e gioia.

L’evento ha trovato la collaborazione di Aerat centro vacanze Cesenatico, dove hanno alloggiato la sera prima le delegazioni più lontane (Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia), Tulips Market, che ha fornito l’acqua per tutti gli atleti, Gemnos, che ha preparato i cestino per il pranzo, e Volley Club Cesena e Rainbow Forlimpopoli, le società sportive del territorio che si sono occupati della gestione degli impianti, messi a disposizione gratuitamente dalle amministrazioni comunali. Alle premiazioni sono intervenuti il vicesindaco di Cesena Christian Castorri; Silvia Venturi, project manager Tulips Market; ed Edo Grassi, presidente Cooperativa Aerat.

La classifica femminile:

1 cl. Piacenza, 2 cl. Ravenna, 3 cl. Parma, 4 cl Bologna, 5 cl. Modena, 6 cl. Romagna Uno, 7 cl. Ferrara e 8 cl. Reggio Emilia.

La classifica maschile:

1 cl. Modena, 2 cl. Bologna, 3 cl. Parma, 4 cl. Ravenna, 5 cl. Reggio Emilia, 6 cl. Romagna Uno, 7 cl. Ferrara e 7 cl. Piacenza.