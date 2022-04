Pallavolo, prosegue la sua marcia da rullo compressore la Querzoli Volley Forlì

Prosegue la sua marcia da rullo compressore la Querzoli Volley Forlì che ritornata per una sera nella propria dimora naturale dell' Unieuro Arena, strapazza la Sab Group Rubicone Volley imponendosi con un netto 3 a 0 (25-22, 25-23, 25-17). L'ottava perla consecutiva dei ragazzi di coach Gabriel Kunda gli permette di avvicinarsi ancora di più al secondo posto, valevole per accedere ai playoff; con un Donati non al meglio, questa volta ci hanno pensato due marpioni della categoria come Porcellini e Olivucci a trascinare la formazione forlivese alla vittoria regalandosi così un'altra serata da protagonisti. Il tabellino: Mariella 3, Pirini A. 10, Olivucci 11, Donati 22, Pirini M. 5, Porcellini 8.