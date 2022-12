Pallavolo, torna a sorridere la Querzoli Volley Forlì: vittoria al Ginnasio per 3 a 1

Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, torna il sorriso in casa Querzoli Volley Forlì con i forlivesi che al Ginnasio sportivo si impongono per 3 a 1 contro la neopromossa Malagoli Planet Spezzano con i seguenti parziali 29-27, 25-21, 28-30, 25-21. Una vittoria importantissima seppur sofferta ma che permette alla Querzoli Volley Forlì di tornare alla vittoria, conquistare tre punti e mantenere la terza posizione in classifica issandosi a quota 20 punti. Bene i primi due set con Forlì che, pur con qualche sofferenza di troppo, si porta sul 2-0 (29-27, 25-21) salvo poi perdere il terzo set con una grande rimonta della formazione ospite che ai vantaggi si aggiudica la contesa (28-30). Forlì teme allora di ricascare nei suoi soliti blackout ed invece grazie ad una super coppia targata Donati-Porcellini (48 punti in due) riesce ad imporsi nel quarto set portandosi così a casa punti e vittoria (25-21). Tabellino Querzoli: Porcellini 19, Bonatesta 13, Donati 29, Soglia 4, A. Pirini 1, M. Pirini 2, Nassi, Del Grosso, Mariella 6, Ravaioli, Berti (L). All. G. Kunda.