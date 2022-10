Quarta vittoria consecutiva per la Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo piega al tie-break la matricola Kema Asola Remedello con i seguenti parziali 20-25, 25-18, 25-21, 17-25, 15-11. Gara sofferta e strappata con i denti dai ragazzi di coach Gabriel Kunda che più volte hanno dovuto subire le rimonte della formazione ospite capace già dal primo set di far capire alla Volley Forlì che non sarebbe stata una serata semplice. Primo set come dicevamo con i padroni di casa contratti e costretti sempre ad inseguire e che cedono 20-25 (0-1). Secondo e terzo set al contrario ad appannaggio della Querzoli Volley Forlì che rialzata prontamente la testa rimonta e sorpassa la formazione bresciana con un 25-18 e 25-21 (2-1). Sembrerebbe il prologo all'ennesimo rotondo successo ed invece nel quarto set la formazione forlivese si riscopre ancora una volta costretta ad inseguire e complice una serie di errori e disattenzioni incredibili si vede sfuggire dalle mani il set per 17-25 con la Kema Asola Remedello che porta la contesa al tie-break (2-2). Quinto ed ultimo set che Forlì non si lascia sfuggire imponendosi per 15-11; vittoria dunque spartita ai punti con gli ospiti che costringe Forlì a scivolare in seconda posizione di classifica a meno uno dalla corazzata Mantova vittoriosa contro Montichiari. Querzoli: Porcellini 15, Bonatesta 14, Donati 23, Soglia 7, M. Pirini 6, A. Pirini 1, Mariella 8, Berti (L). All. G. Kunda.