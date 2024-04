Volley, torna a sperare la Querzoli che vince il match casalingo contro Lube Civitanova

Torna a sperare la Querzoli Volley Forlì che vince il fondamentale match casalingo contro Lube Civitanova imponendosi 3 a 1 (25-19, 25-10, 20-25, 25-16) salendo così al quartultimo posto in classifica con la salvezza diretta distante ora solo un punto. Il match valevole per la 22° giornata di serie B (girone E) e posticipato rispetto alla data ufficiale a causa degli impegni di due atleti ospiti con la Nazionale Azzurra under 18 ha visto finalmente una Volley Forlì convincente e capace di portare a casa l'intera posta in palio dimostrandosi superiore all'avversario. Fondamentali che infatti sorridono a Forlì che domina a muro (15 punti) e grazie anche ad un'ottima prova di un ritrovato Bonatesta (18 punti) indirizzano la gara fin da subito sui binari giusti beneficiando anche dei tanti errori della formazione marchigiana. Tabellino Querzoli: Bonatesta 18, Fabbri ne, Balducci ne, Del Grosso ne, N. Kunda 4, Pirini 11, D'Orlando 9, Soglia 6, Rondoni, Mariella 10, Casamenti, Berti (L1), Pusceddu (L2). All. G.Kunda.