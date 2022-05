Risultato prestigioso per la Libertas Forlì: l’Under 16 conquista le finali regionali

Vincendo il girone F della seconda fase regionale l’Under 16 della Libertas Volley Forlì conquista il pass per le finali regionali che si terranno domenica 22 maggio a Punta Marina/Lido Adriano. “Siamo fra le prime 4 squadre dell'Emilia Romagna - commenta coach Sandro Roli - contentissimi di questa storica impresa, testimonianza della seria programmazione della nostra società e dell'ottimo lavoro svolto in palestra da un gruppo che lavora insieme da almeno 3 anni”.

Di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni, la formazione forlivese vince 3-0 sia con Parma che con Carpi, regolando le avversarie con partite attente in tutte le fasi. “Adesso ci aspetta - continua Roli - una semifinale difficilissima contro Piacenza, società che da anni investe nel settore giovanile e che collabora con club di serie A, ma noi ce la metteremo tutta per realizzare un sogno”.