Procede a ritmi serrati la preparazione della Bleuline Libertas Forlì

Prosegue a ritmi serrati la preparazione della Libertas Volley Forlì, a quindici giorni dall'esordio nel campionato di serie B1 previsto per sabato 8 ottobre sul campo di Reggio Emilia. Le ragazze di coach Morolli hanno sostenuto i primi test amichevoli con risultati più che soddisfacenti. Il primo dei due test si è svolto a Imola, avversaria la pari categoria Clai Imola, dove Bacchilega e socie si sono imposte in tutti e quattro i test disputati. Risultato che non deve trarre troppo in inganno, trattandosi del primo test stagionale per entrambe le compagini, ma spunti interessanti per lo staff forlivese.

Buona infatti la prestazione corale di un gruppo già ampiamente affiatato, ma bene anche i nuovi innesti, con Tomat, Sgarzi, Tamburrino oltre alle giovani Bellavista e Giunchi, già parse ampiamente a loro agio nello scacchiere di Morolli. Lo stesso Morolli che ha dato ampio spazio a tutte le giocatrici del roster per testare lo stato di forma di tutte le atlete impegnate in una dura preparazione fisica. A distanza di qualche giorno la Bleuline è poi tornata in campo, questa volta tra le mura amiche, ospitando l'ambizioso Riccione Volley impegnato nel campionato di serie B2. Ancora buona la prestazione e ancora rotondo il risultato finale con le forlivesi ancora brave ad imporsi in tutti e quattro i set disputati.