Un tuffo nel passato: le 'vecchie' glorie del Barcia Volley Forlì si ritrovano 40 anni dopo

Quarant'anni celebrati ricordando aneddoti, performance sportive e umane di un gruppo che per certi aspetti fu’ il primo caposaldo di un percorso sportivo che ha portato il sodalizio del presidentissimo Giovanni Gavelli a scalare tutti i livelli di categoria fino alla prestigiosa Superlega, senza mai acquisire un titolo sportivo da altre squadre, ma ottenendo sempre sul campo il diritto a partecipare alle serie superiori. Bel ritrovo quello avvenuto nel week end appena terminato per i componenti della squadra di pallavolo della Barcia Volley Forlì nella stagione sportiva datata 1983. Pochi gli assenti (giustificati) al ritrovo avvenuto al Ginnasio Sportivo “L. Ambrosini” di viale della Liberta’ per ricordare il luogo ove venivano disputate le gare casalinghe della squadra allenata da Piero Boschi.

Occasione e’ stata anche assistere alla gara fra la Querzoli Volley Forlì partecipante al campionato di serie B e in lotta per i playoff promozione in serie A. Simpatico il vedere in campo Luca Porcellini, schiacciatore attualmente in forza alla compagine forlivese e il padre Roberto assistere alla gara, che proprio in quell’anno vide la nascita del talentuoso atleta. Gli altri componenti della squadra sono Stefano Guardigli, la “chioccia” della squadra; Massimo Calderoni uno dei primi “stranieri” provenienti da fuori Forlì che elevarono il tasso tecnico; Fabio Fornasari che in quell’anno rientro’ dall’esperienza di Cesena dell’all’ora Tisselli di serie A2 assieme a The Doctor Claudio Capponcini, atleta di grande valore tecnico e umano. E poi Marco Visani, per tutti “ciccetto” uno dei primi veri “bracci armati” della pallavolo locale; Roberto Gardini schiacciatore che contribuì nei successivi anni di serie B ad elevare il tasso tecnico della compagine dove milito’ l’immenso Piero Molducci, ricordato in piu’ di un’occasione nel proseguo della serata come leader indiscusso della pallavolo forlivese e non.

Infine baby Luca Zambelli, il piu’ giovane della squadra che presto lasciò il territotio forlivese per trasferirsi a Venezia conseguendo in seguito un prestigioso titolo mondiale di beach volley delle forze armate in Canada e Raffaele Casadei ancora oggi impegnato con l’attività di allenatore che e’ stato presente a vario titolo in tutte le categorie della Volley Forlì dagli albori delle serie provinciali fino ai massimi livelli nazionali.