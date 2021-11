Volley, prosegue a singhiozzo il cammino della Querzoli: sconfitta in trasferta

Prosegue a singhiozzo il cammino della Querzoli Volley Forlì che dopo lo schiacciante successo di sette giorni fa contro Modena, esce invece sconfitta 3 a 1 al PalaPaganelli contro la Kerakoll Sassuolo. Forlivesi in formazione ampiamente rimaneggiata senza Berti e Pirini fermi per problemi fisici e con coach Gabriel Kunda che si è dovuto reinventare il sestetto titolare. Match che parte anche bene per Forlì che sfrutta la cattiva ricezione di Sassuolo e si impone nel primo set 15-25. La Querzoli però non aveva fatto i conti con una grande rimonta dei padroni di casa sassolesi che crescono in ricezione e sfruttando al meglio un calo di Forlì sia in battuta che in attacco ribaltano totalmente la sfida imponendosi nei set a seguire con i parziali 25-22, 25-17 e 25-22 per il definitivo 3 a 1. Un passo falso inaspettato da cui la Querzoli Volley Forlì dovrà reagire quanto prima nonostante le assenze per evitare così di scivolare nelle zone più impervie della classifica.