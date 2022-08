Volley femminile B1: il fascino intramontabile del derby tra Bleuline Forlì e Angelini Cesena

La Fipav ha reso nota in questi giorni la composizione dei raggruppamenti della Serie B1 di volley femminile per quel che riguarda la stagione 2022-2023. La Libertas Bleuline Forlì è stata inserita nel girone D, proprio come nell’ultima annata, anche se stavolta si è puntato su 13 squadre. Si tratta di un girone composto prevalentemente da formazioni emiliano-romagnole, ma non mancheranno le squadre marchigiane, umbre e abruzzesi. Questo vuol dire che le biancoblu saranno chiamate ad affrontare più di un derby regionale.

Le sfide contro Olimpia Teodora Ravenna, Clai Imola, Fabbrico, Modena e Bologna saranno senza dubbio affascinanti, ma mai quanto la stracittadina per eccellenza. Ancora una volta, infatti, Forlì e Angelini Cesena fanno parte dello stesso girone e l’attesa per il doppio derby della provincia è quella più sentita. Tra l’altro, per rendere ancora più credibile la corsa ai play-off per l’A2, in questa stagione bisognerà puntare al bottino pieno.

Nella stagione 2021-2022, infatti, la Bleuline si è imposta in casa (lo scorso 5 marzo) con un perentorio 3-1, subendo invece all’andata una cocente delusione, una sconfitta con lo stesso punteggio al Carisport (il 5 dicembre 2021). Nel volley non esistono i “se” e i “ma”, però il secondo posto è sfuggito alle biancoblu proprio all’ultima giornata, dunque un risultato diverso a Cesena avrebbe fatto decisamente comodo per avere la meglio sull’Esperia Cremona. I tifosi forlivesi si aspettano una “vendetta” per tornare a sognare la seconda serie nazionale.