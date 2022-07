Va via via definendosi il roster in casa Querzoli Volley Forlì per la prossima stagione; la società guidata dal patron Giovanni Gavelli ha infatti effettuato ben quattro riconferme per coach Gabriel Kunda: il capitano Giulio Mariella, il libero Marco Berti, l'opposto Martin Donati e lo schiacciatore Luca Porcellini. Forlì che resta comunque molto attiva anche sul mercato in entrata andando ad aggiungere a queste quattro pedine fondamentali anche altri due super innesti: il primo riguarda il grande ritorno dopo due anni del centrale Pietro Soglia classe 1998 (alto 200 cm) reduce dall'esperienza in A3 con la Geetit Bologna mentre il secondo risponde al nome di Stefano Bonatesta, schiacciatore capace anche di ricoprire il ruolo di opposto classe 2002 (alto 194 cm) scuola Robur Costa Ravenna con un curriculum di tutto rispetto con diverse presenze nelle giovanili azzurre e ben 62 presenze fra A1 e A3 suddivise in tre stagioni con le maglie di UniTrento, Itas Trentino e Geetit Bologna; un quadro interessante e che inizia dunque a prendere forma per la Querzoli Volley Forlì che per l'ottava stagione consecutiva sarà guidata da coach Gabriel Kunda. Nel frattempo la Federvolley ha diramato la composizione dei gironi posizionando la Volley Forlì nel girone C attualmente composto da 13 squadre e in attesa di essere completato.