Vittoria Balducci, la giovane ravennate che ha definitivamente conquistato Forlì

Penultimo appuntamento casalingo di stagione per la Bleuline Volley Forlì, in campo sabato prossimo con inizio alle 17:30 al Ginnasio Sportivo contro la Rimont Progetti Genova. Archiviata definitivamente la questione salvezza in B1, con la netta vittoria di Reggio Emilia di sabato scorso, Gatta e compagne affronteranno con tutta la serenità possibile gli ultimi tre impegni di stagione. Libertas che diventa “arbitro” della volata salvezza, a partire da sabato, contro Genova, le cui speranze di permanenza nella categoria passano probabilmente da una vittoria a Forlì.

Vittoria Balducci, schiacciatrice ravennate classe 2004, introduce così il match di sabato: “Siamo salve, dopo una bella vittoria come quella di sabato a Reggio Emilia, contro una squadra forte che all’andata ci aveva battuto a casa nostra. Partita che abbiamo approcciato bene, dove abbiamo recuperato anche uno svantaggio di 7/8 punti ad un certo punto. Non era scontato, dopo la sconfitta di Pavia, ma siamo state brave. Sabato arriva Genova, per loro conta molto, ma noi non siamo sazie, e vogliamo vincere tutte le partite che ci rimangono di qui alla fine. Loro sono in ripresa, ma noi siamo motivate a far bottino pieno”.

Alla prima stagione a Forlì, dove qualche anno fa era passata con ottimi risultati la sorella maggiore Sofia, Vittoria inquadra così la stagione della squadra e la sua stagione: “Un gruppo nuovo, giovane, dove mi sono trovata molto bene. Credo che la stagione sia stata positiva, ma forse un pelo al di sotto delle nostre possibilità. Abbiamo forse lasciato per strada qualche punticino di troppo, soprattutto con squadre del nostro valore. Personalmente sono molto contenta, Conoscevo già il coach ma ne sono rimasta ulteriormente colpita in maniera positiva. Un campionato, quello di B1, tosto, dove però ho avuto modo di togliermi le mie soddisfazioni in campo”.