Volley ancora fermo per covid: resta in stand-by la stagione della Querzoli

Resta in stand-by la stagione della Querzoli Volley Forlì che vede rinviare ancora la ripresa del proprio campionato. La Federazione Italiana Pallavolo ha infatti prolungato la sospensione di tutti i campionati federali ad eccezione dei campionati di serie A maschile e femminile fino al prossimo 6 febbraio. La scelta è dovuta dal perdurare dell'attuale contesto pandemico che non permetterà di riprendere le attività sportive per il 24 gennaio, data ipotizzata inizialmente dalla federazione obbligando quindi le società di serie B, C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i campionati di categoria a non giocare. Restano sospese le amichevoli e i tornei mentre sono consentiti gli allenamenti; nel frattempo entrerà in vigore il nuovo protocollo "return to play" della Fmsi approvato dal Ministero della Salute.