Volley B, la Querzoli mette assieme un'altra vittoria e resta al secondo posto

Vince ancora la Querzoli Volley Forlì che sul campo della Sab Group Rubicone si impone con un netto 1-3 (12-25, 12-25, 25-15, 22-25). Un successo importante per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che restano così al secondo posto in classifica, a quota 23 punti a braccetto con Verona. Gara subito in discesa per la formazione forlivese che approccia bene il match aggiudicandosi con facilità i primi due set; scatto d'orgoglio dei padroni di casa nel terzo set che tentano la rimonta (1-2), ma Forlì non accusa il colpo e nel quarto set chiude la pratica e aggiudicandosi la contesa.

Tabellino Querzoli: Porcellini 9, Bonatesta 13, Donati 15, Soglia 2, A. Pirini 3, M.Pirini, Nassi, Del Grosso, Mariella 7, Ravaioli, Berti (L). All. G. Kunda