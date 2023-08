Volley B, la Querzoli Volley Forlì si rimette al lavoro per la nuova stagione

In vista della nuova stagione si riaccende la Querzoli Volley Forlì che torna al lavoro agli ordini dell'inossidabile coach Gabriel Kunda. Qualche volto nuovo e alcuni addii eccellenti nel roster a disposizione di Gabriel Kunda, che potrà ancora contare sull'estro in cabina di regia di Giulio Mariella, confermato il libero Marco Berti, il centrale Pietro Soglia e i fratelli Pirini. Due i volti nuovi in arrivo come il martello Matteo Camerani classe 2002 scuola Porto Robur Costa, proveniente dalla Pietro Pezzi Ravenna ed il centrale classe 2005 Giovanni Balducci in arrivo dalla pallavolo Faenza (serie D).

Difficile se non impossibile la permanenza di Luca Porcellini ormai prossimo a spegnere 40 candeline, mentre anche l'opposto Martin Donati non sarà del gruppo nella prossima stagione. Ritorna invece Nicolas Kunda reduce da un anno di stop per un intervento chirurgico ad una spalla le cui condizioni saranno ovviamente da valutare a cui vanno ad aggregarsi dall'under 19 del settore giovanile Fabbri, Camprincoli, Rondoni, Lega e Pusceddu.

La compagine forlivese della Querzoli Volley Forlì parteciperà al prossimo campionato di pallavolo maschile serie B girone E insieme a Nef Resalmone, Nova Volley Loreto 2014, Paoloni Macerata, Pallavolo Sabini, Volley Potentino, Sios Novavetro, The Begin Volley Ancona, A.S. Volley Lube Macerata, Beach e Park Volley San Marino, Sab Group Rubicone, Pietro Pezzi Ravenna e A.s.d. 4 Torri Ferrara.