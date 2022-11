Volley B. Querzoli Volley colpita e affondata: la Arredopark Dual Caselle espugna Forlì

Brutta battuta d'arresto per la Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo trova la prima sconfitta stagionale cedendo di schianto ad una Arredopark Dual Caselle Verona micidiale che si impone con un perentorio 0-3 con i seguenti parziali 15-25, 16-25 e 17-25; una serata assolutamente da dimenticare per la compagine forlivese che soccombe sotto i colpi dei fratelli Peslac autori di ben 21 punti. Formazione ospite che fin dalle prime battute difende molto bene ed attacca ancora meglio portandosi sul 3-6; Forlì sbaglia troppo specialmente in battuta concedendo ai veronesi di prendere il largo (9-17) lasciando così il primo set senza colpo ferire 15-25 (0-1). Secondo set con la Querzoli Volley Forlì che cambia atteggiamento e se non altro parte più convinta ma nulla può contro lo strapotere della Dual Caselle che non si fa intimorire lasciando subito Forlì a bocca asciutta portandosi sul 4-11; forlivesi che provano a rientrare, complici una serie di errori di Verona (13-17) ma è un fuoco di paglia perché la formazione di coach Giuseppe Pes riprende il ritmo conquistando il set 16-25 (0-2). Terzo ed ultimo set finalmente equilibrato (8-8) e con la Querzoli Volley Forlì che tenta di portarsi avanti con un mini break che la porta sull'11-9; ancora una volta però per gli ospiti sale in cattedra la premiata ditta dei fratelli Peslac che ribaltano l'inerzia del set stampando in faccia ai ragazzi di coach Gabriel Kunda il nuovo vantaggio (12-17). È la mazzata finale perché Forlì esce mentalmente dalla contesa lasciando così vittoria e punti alla Dual Caselle Verona che festeggia i tre punti col conclusivo 17-25 (0-3).