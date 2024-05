Volley, Campionati mondiali Isf: decimo posto per il Liceo Scientifico

La squadra femminile di Volley del Liceo Scientifico “Fulcieri”, vincitrice dei campionati nazionali 2023 e in rappresentanza del nostro Paese insieme alla squadra maschile del Liceo “Curiel” di Padova, ha partecipato ai Campionati mondiali di Volley Isf Wfc svolti a Belgrado dal 19 al 29 aprile, piazzandosi al 10° posto su 28 squadre partecipanti. "Un piazzamento più che onorevole, date le condizioni particolari del torneo che hanno consentito anche la partecipazione di squadre costituite da selezioni nazionali provenienti da scuole diverse - è il commento -. Lo sappiamo, le nostre atlete non mollano mai e avrebbero voluto vincere tutto, ma anche così hanno ottenuto un risultato di grande prestigio e il Liceo Fulcieri ne è fiero. Un ringraziamento va anche ai docenti di motoria, i professor Di Giacomo e Valbonesi, che le hanno accompagnate e supportate in questa bella avventura".