Volley, colpaccio Querzoli sul campo di Osimo: vittoria al tie-break

Sono punti salvezza pesantissimi quelli che conquista la Querzoli Volley Forlì nel match sul campo della vicecapolista Nef Re Salmone Osimo; una vittoria al tie-break (25-16, 21-25, 25-20, 22-25, 9-15) per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che ripartono al meglio in questa seconda parte di stagione interrompendo una serie di sei sconfitte consecutive e rilanciandosi nella corsa salvezza. Primo set ad appannaggio dei padroni di casa che chiudono bene a muro e scavano un margine irraggiungibile (+10) sul quale Forlì può solo guardare il definitivo 25-16. Nel secondo set la Querzoli aggiusta il tiro attaccando più al centro e difendendo meglio a muro (9-13) ma Osimo non molla risalendo fino al 21-23 arrendendosi però al 21-25 Forlì. Terzo set equilibrato poi Osimo allunga (21-18) e chiude 25-20. Nel quarto set la Querzoli ritrova certezze e convinzione e grazie ad un super Pirini Andrea riporta in parità il conto dei set (22-25) rimandando il tutto al tie-break. Quinto set che premia la Querzoli Volley Forlì che chiude agevolmente 9-15 e si aggiudica così una vittoria importantissima.

Tabellino Querzoli: Bonatesta 21, Camerani ne, Fabbri, Balducci, Del Grosso 2, N. Kunda 21, A. Pirini 15, Soglia 9, Rondoni 1, Mariella 7, Casamenti, Berti (L1) 2, Pusceddu (L2). All. G. Kunda.